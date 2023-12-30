هيئة الاستثمار تلغى قرار اعتماد الجمعية العادية لشركة «جولدن كوست» السخنة

استجابة لما نشرته «الوفد»..

51 لسنة 2023 قراراً حاسماً

أصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا القرار رقم «51» لسنة2023 والخاص بإلغاء اعتماد الجمعية العمومية العادية لشركة «جولدن كوست» السخنة للاستثمار السياحى المنعقدة بتاريخ 16/8/2023، وإلغاء أيضاً ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة الوضع كما كان قبل انعقاد الجمعية.

جاء القرار استجابة لما نشرته «الوفد» حول تقدم بعض مساهمى شركة «جولدن كوست» السخنة للاستثمار السياحى تظلما ضد هيئة الاستثمار لاعتمادها جمعية الشركة المنعقدة فى 16 أغسطس،2023، وذلك لمخالفة قواعد وقوانين الرقابة المالية والبورصة، وطالب المساهمين بإلغاء قرارات الجمعية العامة العادية.

وكان قد تظلم بعض مساهمى شركة «جولدن كوست» قد تضمن العديد من المخالفات المهمة والتى ترتبط ببنود رئيسية، تتعارض مع قواعد وقوانين الرقابة المالية والبورصة.

تلقت البورصة إخطارًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا يفيد بقرار لجنة التظلمات المقدم من بعض مساهمى «جولدن كوست» ضد هيئة الاستثمار، والمتضمن منطوقه قبول التظلم شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه، وما يترتب على ذلك من آثار، الأمر الذى يشمل الجمعية، وما صدر عنه من قرارات.

تحرص هيئة الاستثمار برئاسة حسام هيبة على دفع عجلة التقدم، وتنمية الاستثمارات، وكذلك حماية، وتشجيع المستثمرين.