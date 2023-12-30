وصول المنحة المُخصصة للكلية المصرية الصينية بجامعة القناة

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، رسالة شكر وعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ لجهوده الجلية في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي على مستوى كافة المراحل التعليمية، بهدف إعداد طالب جامعي متميز، وتزويده بكافة المتطلبات الحديثة، لمواكبة احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك ضمن تصريحات الدكتور ناصر مندور، تعليقاً على وصول أكبر وأحدث منحة أجهزة ومعدات، قدمتها جمهورية الصين الشعبية لجمهورية مصر العربية ممثلة في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وواصل الدكتور ناصر مندور الشكر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمجهوداته ومتابعته المباشرة مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات استلام الشحنة.

وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن الأجهزة والمعدات تعد منحة من جمهورية الصين الشعبية لجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتعليمي التي وقعها كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي يرتكز جزء أساسي منها على التعاون الفني والتكنولوجي .

وتابع " مندور" أنه تم تخصيص جزء من هذه الاتفاقية قيمته 66.1 مليون ايوان، بما يعادل 9.7 مليون دولار أمريكي للأجهزة والمعدات التي ستوردها جمهورية الصين لجمهورية مصر العربية، ممثلة في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، لافتاً إلى أنه تم توقف إجراءات وصول الشحنة أثناء جائحة كورونا.

وحرص مندور، على تقديم الشكر لكل من وزارة الاتصالات، و وزارة التعاون الدولي- لتنسيقهما مع الجانب الصيني- و وزارة المالية، وهيئة مستشاري مجلس الدولة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، والسفارة الصينية، المصلحة العامة للجمارك بالسويس والعين السخنة، المصلحة العامة للضرائب إعفاءات الضرائب الحكومية والجمارك الحكومية.

وأعرب الدكتور ناصر مندور، عن بالغ تقديره لمجهودات الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والأستاذ فوزي عبده بالشئون المالية على متابعة وصول الأجهزة وتكبدهم عناء إنهاء الأوراق.

وعن رحلة وصول المعدات من الصين إلى ميناء العين السخنة، وصولاً إلى الكلية المصرية الصينية بجامعة القناة- أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الشحنة بدأت في التحرك من شنغهاي 28 سبتمبر حتى وصلت إلى ميناء العين السخنة بعد 45 يوم، وتحديداً في 10 نوفمبر الماضي ، حيث تم التعامل لإنهاء إجراءات استلامها بدءا من التحرك من داخل الميناء والكشف على الأجهزة، للاطمئنان على مدى مطابقتها للمواصفات.

وأكد الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، أن الشحنة بلغت 300 طن محملة في 26 كونتينر، مؤكداً أنه سيتم تركيب الأجهزة من خلال الخبراء الصينيين، ويتم تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، وذلك من أجل إعداد كوادر تقوم بتدريب جميع الطلاب، وذلك وفقاً لما هو موقع عليه في الاتفاقية.

وحرصت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة على تقديم الشكر لجميع منتسبي الكلية المصرية الصينية، وعلى رأسهم عميد الكلية لتواجدهم أثناء استقبال المعدات والأجهزة، حيث شارك أكثر من 50 عامل في نقل الأجهزة إلى هنجر الكلية حتى ساعات الصباح الباكر.