السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مباشرة التحقيقات في واقعة مصرع شاب علي يد آخرين في مشاجرة بشبرا الخيمة 

بوابة الوفد الإلكترونية

تباشر جهات التحقيق بشبراالخيمة ، التحقيق في مصرع شاب علي يد آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق،  وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

التحقيقات في واقعة مصرع شاب علي يد آخرين في مشاجرة بشبرا الخيمة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، إخطارًا من شرطة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى "سيف. ا" 17 عامًا، اثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع الشاب إثر مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات مالية، فقام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت والله، وشيع المئات من أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

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