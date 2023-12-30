السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا في الوفد| عبدالسند يمامة: جميع قراراتي صدرت استنادًا لاختصاصي وفقًا للائحة الوفد

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “عبدالسند يمامة: جميع قراراتي صدرت استنادًا لاختصاصي وفقًا للائحة الوفد".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ "الهضيبي": 12 قرار فصل فقط ليس من بينها أعضاء هيئة عليا أو نواب باستثناء أمين الصندوق الأسبق.

ـ خطة حكومية لضبط الأسعار.

ـ “مدبولي”: عقوبات رادعة للمتلاعبين في 7 سلع أساسية.

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: أخيرًا تدخلت الحكومة لوقف فوضى الأسواق.

ــ غزة تودع عام الدم بالمزيد من المذابح.

ـ “الحوثي” تحذر الولايات المتحدة من أي تصعيد. 

ــ التأمين الصحي الشامل يدخل محافظات جديدة في 2024

ــ حماس تنفي وجود ضغوط لفرض الرؤية المصرية بوقف الحرب.

 

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