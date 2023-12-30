اقرأ غدًا في الوفد| عبدالسند يمامة: جميع قراراتي صدرت استنادًا لاختصاصي وفقًا للائحة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “عبدالسند يمامة: جميع قراراتي صدرت استنادًا لاختصاصي وفقًا للائحة الوفد".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ "الهضيبي": 12 قرار فصل فقط ليس من بينها أعضاء هيئة عليا أو نواب باستثناء أمين الصندوق الأسبق.

ـ خطة حكومية لضبط الأسعار.

ـ “مدبولي”: عقوبات رادعة للمتلاعبين في 7 سلع أساسية.

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: أخيرًا تدخلت الحكومة لوقف فوضى الأسواق.

ــ غزة تودع عام الدم بالمزيد من المذابح.

ـ “الحوثي” تحذر الولايات المتحدة من أي تصعيد.

ــ التأمين الصحي الشامل يدخل محافظات جديدة في 2024

ــ حماس تنفي وجود ضغوط لفرض الرؤية المصرية بوقف الحرب.