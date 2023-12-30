تشكيل مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، مباراة يوفنتوس وروما في قمة الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يدخل المباراة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر، وعلى الجانب الآخر، روما بقيادة جوزيه مورينيو يريد عدم الابتعاد عن المربع الذهبي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن فيورنتينا الرابع.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: فوتشينيك تشيزني.

خط الدفاع: فيدريكو جاتي، جيلسون بريمر، دانيلو.

وسط الملعب: تيموثي وياه، ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: كينان يلديز، دوسان فلاهوفيتش.

تشكيل روما

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، دييجو لورينتي، إيفان نديكا.

وسط الملعب: راسموس كريستنسن، براين كريستانتي، لياندرو باريديس، إدواردو بوفي، نيكولا زالوسكي.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، باولو ديبالا.