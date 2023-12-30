احتفالًا بـ الكريسماس.. 6 صيحات مختلفة لتسريحات الشعر تتناسب مع شخصيتك

في ليلة رأس السنة، ترغب النساء في الحصول على إطلالة أنثوية مختلفة وجذابة، للفت الأنظار بلوك مميز غير المعتاد، ومن أهم الأشياء التي تميز المرأة ويكون عنوان جمالها هو شعرها، لذا عليك الإهتمام به في هذا اليوم، بإتباع صيحات لتصفيفات شعر "مطرقعة" ومختلفة، لذا نقدم لك أفكار مختلفة لأحدث صيحات الشعر التي تتناسب مع أجواء الكريسماس وشخصيتك.

تسريحات شعر جديدة للإحتفال بليلة رأس السنة

مثبت شعر للكعكة شكل قرن الغزال

الغزالة من الأشياء التي ارتبطت بإحتفالات الكريسماس، لذا يمكنك إعتمادها بأكثر من تصميم، ولعل مثبت الشعر بشكل قرن الغزال المرصع بالفصوص الكريستالية اللامعة واللؤلؤ من الإختيارات الرقيقة التي يمكنك اتباعها في ليلة رأس السنة.

طوق الشعر المزين بأجواء الكريسماس

يمكنك اعتماد طوق الشعر المستوحى من أجواء الكريسماس، مثل قرن الغزال وجرس بابا نويل وأوراق النخيل مع الفيونكة الحمراء، ويفضل إرتداء هذا التصميم في المنزل لأجواء مميزة، أو يمكنك إرتداء طوق مزين بالنجوم والورود الرقيقة للاستمتاع بإلتقاط صور مميزة لهذه المناسبة السعيدة.

فيونكة ستان لليلة الكريسماس

فيونكة ستان من الخلف

إذا كنتي تميلين إلى الرقة والبساطة، يمكنك إتباع هذه الصيحة، قومي بتثبيت بعض الخصلات من الخلف وتزيينها بفيونكة ستان باللون الأحمر أو الأبيض.

تزيين الشعر بحبات اللؤلؤ والكريستال

هذه الصيحة من أفضل الصيحات التي يمكنك إتباعها في مختلف المناسبات والأعياد، فتعطي مظهر جذاب وأنيق، قومي بتثبيت حبات الكريستال أو اللؤلؤ حلى تصفيفة شعرك المفضلة؛ لإبراز جمالها والحصول على لوك أنيق.

الجليتر الملون

الجليتر الملون من الصيحات الجريئة التي يمكنك اتباعها لسهرات ليلة رأس السنة، فستعطيك مظهر مميز، كما تتماشى مع إطلالاتك المختلفة.

شرائط متعددة الألوان

شرائط متعددة الألوان من الصيحات "المطرقعة" التي يمكنك اتباعها في ليلة رأس السنة، فتتميز بعدم التقليدية والإختلاف، فيمكنك إعتماد لون واحد فقط أو ألوان عديدة حسب رغبتك.