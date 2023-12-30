النصر يتقدم على التعاون في الشوط الأول

يتقدم النصر على نظيره التعاون بهدفين لهدف في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





سجل عبدالملك العييري لاعب التعاون الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 13، قبل أن يرد النصر بهدف التعادل عبر لاعبه مارسيلو بروزوفيتش، بعدما نجح الكرواتي في تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 26.





وفي الدقيقة 35 نجح النجم الإسباني إيمريك لابورت في تسجيل هدف التقدم للنصر، لينجح العالمي في إنهاء الشوط الأول متقدما بعد تأخره بهدف نظيف.

النصر والتعاون



تشكيل النصر:

كاسترو



العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري ، إيمريك لابورت، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، أوتافيو ، بروزوفيتش، تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.



تشكيل التعاون:

مايسلون، عبدالملك العييري، جيرتيو، عون السلولي، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، فلافيو، ميدران، ماتيوس كاسترو، موسى باور، جواو بيدرو.

موقف النصر والتعاون:

يأتي فريق النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 43 نقطة، فيما يحتل فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

