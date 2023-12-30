جوارديولا يعلق على فوز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على فوز فريقه على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وتحدث جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، حيث قال: "بكل تأكيد الأمر صعب، في حالة واجهة كريستال بالاس، لكننا تعلمنا من ذلك، لدي سعادة بخروجنا بشباك نظيفة".

وتابع: "لقد خضنا شهرًا صعبًا، خاصة مع لعبنا بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، لكن أظن أن ذلك ساعدنا كثيرًا على الفوز بهذا اللقب".

وأكمل: "لم نعد في صدارة البريميرليج لكننا لسنا بعيدين عن الصدارة، فقد حققنا الألقاب هذا الموسم، لذلك المزاج جيد، والآن نرتاح قليلاً ونحصل على بضعة أيام من الراحة".

وأضاف: "لعبنا هذا النوع من المباريات عدة مرات، نحن نعلم أننا نتعامل بشكل جيد أحيانًا وفي بعض الأحيان لا نستطيع، لقد لعبوا بنفس النظام ضد أستون فيلا، كان الأمر صعبًا".

وأكمل: "لم ننجح في استقبال أي كرات ثابتة خلال الشوط الثاني، في المقابل يستطيع فودين أن يصل إلى الأطراف ويصنع تمريرات عرضية وهو أمر صعب بدون هالاند، أو عليه أن يتحرك في المساحات الصغيرة، مثل ديفيد سيلفا في الماضي".