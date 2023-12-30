السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تجدد الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

لبنان
لبنان

تتواصل الاشتباكات بين حزب الله وقوات الاحتلال في عدد من المناطق الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي بيان، قال حزب الله إن مقاتليه شنوا هجوما جويا ‏بمسيّرة على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأشار حزب الله، في بيان منفصل، إلى أن مقاتليه استهدفوا ‏تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة ‏مباشرة.

في المقابل، شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات على القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق، سقوط صواريخ من لبنان في محيط مستعمرة يفتاح، وصاروخ اعتراضي انفجر في أجواء ميس الجبل.

 

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