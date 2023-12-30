تعرف على الحالة المرورية الآن

شهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، سيولة مرورية كما توجد كثافات نسبية لدى الوايلي وصولًا إلى كوبري الساحل والأميرية، والكورنيش من المظلات حتى وسط البلد.

الحالة المرورية بالجيزة

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية باستثناء بعض الكثافات المتحركة لدى النزلات، أما محور 26 يوليو المتجه لـ6 أكتوبر فيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه للمهندسين توجد عليه كثافات مرورية معتادة قبل مطلع الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك، بينما تم فتح كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين بعد انتهاء الأعمال.

الحالة المرورية في الإسكندرية

وعن أحوال المرور في محافظة الإسكندرية، توجد كثافات مرورية أعلى كوبري ستانلي، كما توجد كثافات متفاوتة على طول الكورنيش لدى الإشارات، أما باقى الشوارع الجانبية فتشهد سيولة مرورية نسبية.