توريد جهاز أشعة مقطعية لمستشفى المحمودية المركزي

تم اليوم السبت توريد جهاز أشعة مقطعية ماركة فوجي فيلم - أحدث طراز يابانى الصنع - متعدد المقاطع (16مقطع) بقطر 75 سم مما يتيح عمل الفحوصات لجميع الأوزان حتى أعلى من 200 كجم، وذلك بتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وازارة الصحة بالبحيرة .

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحةبالبحيرة، أن الجهاز يتميز بدقه فائقة فى التصوير بمقاطع متناهية الدقه مما يتيح أعلى درجه من التفاصيل وأعلى درجة من الجودة.

وتتيح تكنولوجيا التصوير متعدد المقاطع امكانية الحصول على أعلى جودة فى التصوير بجرعات إشعاعية أقل ، وكذلك كميات أقل من الصبغات الغير مؤينة وذلك لجميع الأعضاء الداخلية فى الجسم.

يأتي ذلك طبقًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .

والدكتور محمد فوزى مستشار الوزير لشئون الأشعة ، والمشرف على الإدارة العامة للأشعة ، بضرورة تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري .

وفى ضوء جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي ، والعمل على التطوير المستمر لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات ضمن خطة الإدارة العامة للأشعة لتزويد وتحديث أقسام الأشعة بالمستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمستشفى المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة .