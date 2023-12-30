معتمر يغني لأم كلثوم أمام الكعبة.. وصاحب الفيديو: "مغلطتش"

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المعتمرين من مصر، أثناء ترديده أغنية لأم كلثوم "كنت ابتعد عنه وكان يناديني" أمام الكعبة المشرفة.

وسريعا انتشر الفيديو على السوشيال ميديا وأثار موجة كبيرة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالوا "بدل ما يعمل عمرة ويتقرب لله رايح يغني".

وفي أول رد من صاحب الفيديو يُدعى إبراهيم نبيه منصور، والذي يعمل في مجال الإنشاد الديني، قال إنه لم يردد أغنية أمام الكعبة المشرفة، ولكنه ردد كلمات الأغنية التي استحسن ألفاظها والتي تعبر عن حال الشخص العاصي الذي يريد العودة إلى خالقه.

وأضاف أنه لم يرتكب أمرا مخالفا كما يظن البعض، كما أن الأغنية لو كانت فيها كلام المحبوب لحبيبه، فقد يكون المقصود منها الزوجة وهذا لا حرج فيه شرعا أن يعبر الرجل عن شوقه لزوجته وحبيبته.

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