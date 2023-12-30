محافظ الغربية يفتتح جامع الأمير زهير بسوق اللبن بالمحلة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مسجد الأمير زهير بسوق اللبن بالمحلة الكبرى، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، النائب أحمد البرلسي عضو مجلس النواب، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وأدى المحافظ صلاة العشاء بالمسجد مع أهالي المنطقة عقب افتتاحه، مشيدا بدور الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الدولة، مشيراً إلى حرص الدولة على تشييد وتطوير دور العبادة بالمشاركة مع الأهالي للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في مختلف مراكز المحافظة.



واستمع محافظ الغربية، والحضور لفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية.

وأوضح الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية أن مسجد الأمير زهير يعد من المساجد الأثرية فقد تم تأسيسه عام ٨٢٦ هجريا ويقع على مساحة ٨٠٠ متر وهو مكون من طابقين وتم تصميمه بتكلفة تبلغ ١٣ مليون جنيه وتم ترميمه من خلال المشاركة المجتمعية.