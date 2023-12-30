سبب استبعاد محمد شريف من قائمة منتخب مصر

أوضح روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم قرار استبعاد مهاجم الخليج السعودي محمد شريف من القائمة النهائية للفراعنة، والتي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الرابع عشر من الشهر المقبل لعام 2024، بينما ستنتهي في الحادي عشر من شهر فبراير من نفس العام.

تصريحات فيتوريا

تحدث فيتوريا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، والذي عُقد اليوم، حيث قال: "انتظرت لآخر لحظة، حيث كنت أُفكر في قرار استبعاد محمد شريف".

وتابع: "هدفي في انضمام مهاجمين منتخب مصر هو أن يكون هناك 3 مهاجمين مختلفين عن بعضهم؛ لذا وقع الاختيار على مصطفى محمد وكوكا وكهربا، والثلاثة مختلفين عن بعض".

وأكمل: "لن أغلق الباب في وجه أي حارس مرمى، أبو جبل لاعب تواجد معنا في معسكرات كثيرة، وكان متألقًا في أمم إفريقيا الأخيرة، أنا اخترت أنسب 4 حراس للمرحلة من وجهة نظري، لأنهم عملوا معنا ويعرفون نظامنا".

بينما علق على المنتخب الذي يخشي مواجهته، فقال: "بالتأكيد هناك منتخبات مستواها عالي للغاية، لكن لا يوجد منتخب محدد، أقول إنني لا أريد مواجهته، التركيز في الوقت الحالي على مباراة تنزانيا".