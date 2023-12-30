السبت 30 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أستون فيلا يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

أستون فيلا وبيرنلي
أستون فيلا وبيرنلي

فاز أستون فيلا على نظيره بيرنلي بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ريمونتادا مانشستر يونايتد تلتهم أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

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مانشستر يونايتد يبحث عن العودة لطريق الانتصارات عبر بوابة أستون فيلا

أحرز ليون بايلي لاعب أستون فيلا الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 29 لكن رد بيرنلي سريعا بعد دقيقتين، وأحرز زكي أمدوني هدف التعادل.
 

قبل أن يرد الفيلانز بهدف التقدم من جديد، عبر لاعبه موسى ديابي في الدقيقة 42، قبل أن يدرك مجددا بيرنلي التعادل، ويحرز لاعبه ليل فوستر هدف فريقه الثاني في الدقيقة 71.


 

قبل أن يسجل دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا هدف فريقه الثالث والفوز في الدقيقة 89 عبر ركلة جزاء، وتعرض لاعب بيرنلي، ساندر بيرج للطرد خلال المباراة ذلك في الدقيقة 56.
 

موقف أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي:
 

رفع أستون فيلا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق الأهداف عن ليفربول متصدر البريميرليج الذي يخوض مباراته من نفس الجولة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين المقبل ، بينما توقف رصيد فريق بيرنلي عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

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