القاضي أحمد عبدالراضي وكيلاً لمجلس إدارة نادي قضاة أسيوط



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة في أسيوط عن فوز القاضي أحمد عبدالراضي ثابت بمقعد وكيل نادي قضاة أسيوط.

القاضي احمد عبدالراضى

وقد حسم مقعد المستشارين بجدارة للدورة الثانية على التوالي وللعام العاشر في عضوية مجلس إدارة نادي القضاة بأسيوط كأطول فترة متصلة لعضو مجلس إدارة على الإطلاق، وهو الذي يحظى بتقدير الجمعية العمومية لقضاة أسيوط وثقتهم.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة في أسيوط برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بـ أسيوط والمستشار أيمن الجبالى رئيس الاستئناف والمستشار أيمن أبوسداح نائب رئيس الاستئناف

كانت قد أعلنت فوز المستشار عمر غانم بمقعد رئيس نادى قضاة أسيوط بـ ٢٧٦صوتا.

وفاز أيضاً على مقاعد المستشارين كل من المستشار أحمد عيسى كدوانى، والمستشار هشام قرشي، والمستشار محمود طايع.

وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة جاء المستشار طاهر أبوزيد والمستشار أحمد مراد والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز.

وحسم مقعد النيابة العامة بالتزكية بفوز المستشار حاتم محمد سيد رئيس النيابة، والمستشار عمر الخشاب المحامى العام، والمستشار هيثم عرفان رئيس النيابة، والمستشار كريم مسك، وكيل النائب العام.