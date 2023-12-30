السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيسيرو يكشف طموحات نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

بيسيرو
بيسيرو

كشف جوزيه بيسيرو، المدير الفني للمنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، عن طموحات النسور الخضراء خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

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رونالدو وماني وتاليسكا في هجوم النصر أمام التعاون بالدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق منافسات نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الثالث عشر من يناير المقبل، والتي ستستمر حتى الحادي عشر من فيراير المقبل.

وعلق بيسيرو على قيادته للمنتخب النيجيري في تصريحات للمركز الإعلامي الخاص به، حيث قال: "بالتأكيد تعد تجربة جيدة، خاصة وأنني لدي القدرة على التعرف بشكل جيد على الكرة الإفريقية".

وأكمل: "كان هدفنا هو الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا منذ اللحظة التي وقعت فيها العقد مع نيجيريا، على الرغم من صعوبة المنافسة ولكن هذا ما نعتزم تحقيقه".

وتابع: "بالتأكيد ستكون منافسة قوية وشرسة، لوجود العديد من المنتخبات المرشحة والمميزة".

الجدير بالذكر أن بيسيرو يواجه انتقادات عنيفة بسبب النتائج السيئة التي يقدمها النسور الخضراء تحت قيادته، مما جعل هناك تفكير في إقالته قبل أمم إفريقيا، لكن الاتحاد النيجيري منحه فرصة أخيرة خلال كأس الأمم بكوت ديفوار.

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