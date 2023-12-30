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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو وماني وتاليسكا في هجوم النصر أمام التعاون بالدوري السعودي

النصر
النصر

كشف لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر التشكيلة الأساسية للمباراة أمام التعاون التي ستجمع بينهما الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

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يقود النجم كريستانو رونالدو هجوم فريق النصر وبجواره ساديو ماني، وتاليسكا.


تشكيل النصر لمباراة التعاون:


العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري ، إيمريك لابورت، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، أوتافيو ، بروزوفيتش، تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو. 
تشكيل التعاون:
مايسلون، عبدالملك العييري، جيرتيو، عون السلولي، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، فلافيو، ميدران، ماتيوس كاسترو، موسى باور، جواو بيدرو.
موقف النصر والتعاون:
يأتي فريق النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 43 نقطة، فيما يحتل فريق  التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.
 

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