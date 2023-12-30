ناسا تستعد لمهمة لمس الشمس

إنها تعد بأن تكون لحظة رائعة في تاريخ استكشاف الفضاء، بعد عام من الآن، في 24 ديسمبر، سيمر مسبار باركر الشمسي التابع لناسا أمام الشمس بسرعة مذهلة تبلغ 195 كيلومترًا في الثانية، أو 435 ألف ميل في الساعة.

لم يتحرك أي جسم من صنع الإنسان بهذه السرعة ولم يقترب من نجمنا بهذه السرعة - فقط 6.1 مليون كيلومتر، أو 3.8 مليون ميل من "سطح" الشمس.

وقالت الدكتورة نور روافي، العالمة في مشروع باركر: "نحن على وشك الهبوط على نجم".

وقال عالم مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز لبي بي سي نيوز: "سيكون هذا إنجازا هائلا للبشرية جمعاء. وهذا يعادل الهبوط على سطح القمر عام 1969".

ستأتي سرعة باركر من قوة الجاذبية الهائلة التي يشعر بها أثناء سقوطه باتجاه الشمس. وستكون الرحلة أشبه بالسفر من نيويورك إلى لندن في أقل من 30 ثانية.

يعد مسبار باركر الشمسي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية واحدًا من أكثر المهام جرأة على الإطلاق.

تم إطلاقه في عام 2018، بهدف القيام بمرور متكرر ومتقارب للشمس.

ستأخذ مناورة أواخر عام 2024 باركر إلى مسافة 4% فقط من المسافة بين الشمس والأرض (149 مليون كيلومتر/93 مليون ميل).

سيكون التحدي الذي يواجهه باركر في القيام بذلك كبيرًا. عند الحضيض الشمسي، وهي النقطة الموجودة في مدار المسبار الأقرب إلى النجم، من المحتمل أن تصل درجة الحرارة في مقدمة المركبة الفضائية إلى 1400 درجة مئوية.

تتمثل استراتيجية باركر في الدخول سريعًا والخروج سريعًا، وإجراء قياسات للبيئة الشمسية باستخدام مجموعة من الأدوات المنتشرة خلف درع حراري سميك.

ويأمل الباحثون أن تكون المكافأة عبارة عن معرفة خارقة في بعض العمليات الشمسية الرئيسية.

ومن أهم هذه التفسيرات شرح أوضح لطريقة عمل الإكليل، وهو الغلاف الجوي الخارجي للشمس.

إنها تواجه ما يبدو أنه ارتفاع درجة حرارة غير بديهي. تبلغ درجة حرارة الشمس عند سطحها الضوئي حوالي 6000 درجة مئوية، ولكن داخل الهالة يمكن أن تصل إلى مليون درجة وأكثر.

كنت تعتقد أن درجة الحرارة ستنخفض مع المسافة من قلب النجم النووي.

وفي منطقة الإكليل أيضًا، يتسارع التدفق الخارجي للجسيمات المشحونة - الإلكترونات والبروتونات والأيونات الثقيلة - فجأة إلى رياح أسرع من الصوت تتحرك بسرعة 400 كم / ثانية، أو 1،000،000 ميل في الساعة.

لا يزال العلماء غير قادرين على تفسير هذا بشكل كامل أيضًا. لكنه أمر بالغ الأهمية لتحسين توقعات السلوك الشمسي وظاهرة "الطقس الفضائي".

يشير الأخير إلى الانفجارات القوية للجسيمات والمجالات المغناطيسية من الشمس والتي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الاتصالات على الأرض وحتى تدمير شبكات الطاقة. يشكل الإشعاع أيضًا مخاطر صحية على رواد الفضاء.

وقال الدكتور روافي: "يأخذ هذا بعدا جديدا، خاصة أننا نفكر الآن في إرسال النساء والرجال إلى القمر، وحتى إقامة وجود دائم على سطح القمر".

ستستفيد معرفة باركر من المتنبئين بالطقس الفضائي فيما يتعلق بمهمات القمر المستقبلية المأهولة

اقترب باركر من الشمس يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتم التخطيط لثلاث رحلات أخرى في عام 2024 قبل أن تتأرجح حول كوكب الزهرة في 6 نوفمبر للمساعدة في ثني مدارها وجعل يوم 24 ديسمبر مناسبة تاريخية.

رئيس قسم العلوم في وكالة ناسا هو الدكتور نيكي فوكس. كانت العالمة الرئيسية في باركر قبل أن تتولى دورها الحالي.

وقالت إن الميزة الرئيسية للتحليق في 24 ديسمبر ستكون طول المدة التي قضاها المسبار في الهالة، وهي أطول بكثير من أي مرور سابق.

وقالت لبي بي سي: "لا نعرف ما الذي سنجده، لكننا سنبحث عن موجات في الرياح الشمسية المرتبطة بالتسخين".

"أظن أننا سنستشعر الكثير من أنواع الموجات المختلفة التي قد تشير إلى مزيج من العمليات التي ظل الناس يتجادلون حولها لسنوات."

سيكون العام المقبل ذروة مهمة باركر. لن يكون قادرًا على الاقتراب من الشمس بعد شهر ديسمبر، لأسباب ليس أقلها أن مداره لن يسمح بتأرجح كوكب الزهرة لتوجيه مساره إلى مسار أكثر إحكامًا.

لكن الاقتراب أكثر من ذلك من شأنه أيضًا المخاطرة بتقصير الظل الذي يلقيه درع باركر الكبير، مما يعرض الجزء الخلفي من المركبة الفضائية لدرجات حرارة لا تطاق.