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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برعاية بيراميدز .. ماراثون زايد امتياز وإبهار

مارثون زايد
مارثون زايد

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري والذي يخصص دخله بالكامل للأنشطة الخيرية والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمرضى من الأطفال وكبار السن، وهو الماراثون الذي يقام بشكل سنوي في مصر.

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وأقيمت النسخة الثامنة بمشاركة فعالة من نادي بيراميدز والذي كان أحد رعاة ذلك السباق بتوجيه من المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، في ظل زيادة الدور المجتمعي لنادي بيراميدز خلال السنوات الماضية، والتأكيد على دور النادي الفاعل في هذا الأمر.

ماررثون زايد 

وشهدت النسخة الثامنة إقبالا ضخما من جانب المشاركين من جميع الفئات من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.

مارثون زايد

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