البشر في خطر.. دراسة بريطانية تتنبأ بنهاية كوكب الأرض

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الكرة الأرضية مُعرضة للخطر بما فيها الجنس البشري المُهدد بالانقراض، ونقل هذه الدراسة موقع جامعة "بريستول".

وقالت الدراسة أن هذا الخطر سيكون بعد مرور 250 مليون عام، وتنبأ العلماء أن الكوكب سيكون غير صالح لوجود الثدييات على سطحه بما فيها البشر.

وأوضح العلماء أن الظروف المناخية ستتفاقم بمعدلات كبيرة، ينتج عنها وجود "بيئة قاحلة يصعب العيش فيها"، خاصة مع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية، تنتهي بإحداث انزلاقات في الألواح التكتونية، حتى ينتهي الحال إلى تكوين قارة عملاقة وتمهد هذه الظروف، إلى حدوث انفجارات بركانية تصبح مصدر ثاني أكسيد الكربون بكميات هائلة في الغلاف الجوي، بما يعزز ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما توقعت الدراسة أن درجات الحرارة ستتراوح بين 40 و50 درجة مئوية، بخلاف ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير، فيما ستكون المساحة السانحة لحياة الثدييات وسط القارة الجديدة المتوقع تكوّنها تتراوح نسبتها بين 8% و16% فقط.