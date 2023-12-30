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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يستعرض ألقاب 2023.. فيديو

مانشستر سيتي يستعرض
مانشستر سيتي يستعرض ألقابه في 2023

استعرض مانشستر سيتي الإنجليزي الألقاب التي حصل عليها خلال العام الجاري، وذلك قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الدوري.

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تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

وحقق السيتي الفوز بهدفين نظيفين على شيفيلد يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد معلق الفريق السماوي.

وتوج مانشستر سيتي بأربعة ألقاب خلال العام الجاري، حيث حقق بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.

فيديو.. مانشستر سيتي يستعرض ألقابه في 2023

جديرًا بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، حيث يتصدر ليفربول المسابقة بـ 42 نقطة، ويحل أستون فيلا في المركز الثاني بنفس رصيد الريدز، لكن الريدز لديه مباراة مع نيوكاسل بعد غدٍ الإثنين.

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