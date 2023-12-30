التجديد لـ 7 مديرين عموم بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، عن صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتجديد لعدد من مديرى العموم بالجامعة لمدة عام ثالث.

وبيّن رئيس الجامعة، أن المديرين الذين تم التجديد لهم هم، شوقى محمد أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وعبدالرازق حسين مدير عام العلاقات الثقافية والعلميه، و عمر مصطفى عبدالرحيم مدير عام الشؤون الإدارية، و محمود بشير مراد مدير عام المشتريات والمخازن ، وياسر عبدالرحيم مدير عام المدن الجامعية، ويس طايع مدير عام المكتبات، و فرج حجاجي أمين عام كلية الاداب.

وقدم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة التهنئه لهم متمنيا لهم التوفيق والسداد ومن جانبهم قدم مديرى العموم الشكر لرئيس الجامعة على ثقته وتقديره لهم وتعاهدوا ببذل المزيد من الجهد لرفعة جامعة جنوب الوادي