أسعار السلع الغذائية في مصر بعد قرار رئيس الوزراء

قرر رئيس الوزراء تحديد سلع استرشادية يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، إذ يبحث الكثير من المواطنين عن قائمة أسعار السلع الغذائية في مصر.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (52 مكرر) الصادر في 17 جمادى الآخرة سنة 1445هـ، الموافق 30 ديسمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5000 لسنة 2023.

السلع الاستراتيجية في مصر 2024

- زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام

- الفول: الفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- الأرز: الأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- اللبن: اللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- السكر: السكر الأبيض: المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- المكرونة: المكرونة: المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- الجبن الأبيض: الجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

بيان رئيس مجلس الوزراء

يلتزم مالكو السلع المذكورة بالفقرة السابقة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية في جميع محافظات مصر.

أسعار السلع الغذائية

تطرح وزارة التموين السكر على بطاقات التموين بسعر "12.6" جنيه للكيلو المعبأ، وكيلو الأرز بسعر "12.6" جنيه، وزجاجة الزيت 800 جرام "30 جنيهًا"، ومكرونة 800 جم بسعر "13 جنيهًا"، ومكرونة 400 جم بسعر "6.50 جنيه"، وعدس مجروش 500 جرام بسعر "21 جنيهًا"، وفول معبأ 500 جم بسعر "9 جنيهات"، بجانب توفير السكر الحر على البطاقات بسعر "27 جنيها" للكيلو، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق في جميع محافظات مصر.