درة زروق تتخلى عن احتفالات الكريسماس وتوجه رسالة صارمة للعالم

حرصت الفنانة التونسية درة زروق على توجيه رسالة واضحة للعالم بضرورة وقف إطلاق النار على الشعب الفلسيطني، للتخلي عن البهرجة والإطلالات اللافته واحتفالات الكريسماس احترامًا لما يحدث مع أهالي غزة.

وبدت درة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بلوفر ينتمي لقصة الأوفر سايز باللون اللبني في الأزرق ونسقت عليه بنطال جينز ممزق.

وتركت خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت لمسات هادئة من المكياج المرتكز بالألوان الترابية مع لون البينك في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " أرسل لك الكثير من الحب وأتمنى أن تعيش في عالم يسوده السلام بمزيد من الإنسانية والعدالة للجميع ".

وتابعت: "لا تنسوا العد التنازلي لوقف إطلاق النار العد التنازلي2ceasefire والصلاة من أجل فلسطين".

درة

درة

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980، المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

درة

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).