هواوي تعلن عن سلسلة nova 12

كشفت شركة هواوي Huawei مؤخرًا عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة nova 12 في الصين، والتي تتكون من طراز قياسي، وPro، وUltra، وLite. تقدم جميع الطرازات الأربعة لغة تصميم متشابهة، ولكن مع جماليات مميزة للوحة الخلفية لكل طراز. وبطبيعة الحال، تختلف الهواتف عن بعضها البعض من حيث المواصفات أيضًا، مع الأخذ في الاعتبار أن العلامة التجارية لم تكشف عن نوع الشرائح وسعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المجهزة بها.

الأول هو الإصدار القياسي من Huawei nova 12 والذي يقال إنه يأتي مع مجموعة شرائح Kirin 830، بالإضافة إلى ما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. تحتوي شاشته على لوحة OLED مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة 2412 × 1084 بكسل ومستشعر بصمة الإصبع أسفل الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بنظام إدارة الحرارة القائم على التبريد السائل، واتصال NFC، وبطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 100 واط عبر USB-C.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي إعداد الكاميرا الخلفية البيضاوية للهاتف على فلاش LED ومستشعر تركيز ليزر ومستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عريض للغاية بدقة 8 ميجابكسل. وفي الوقت نفسه، توجد داخل الفتحة المثقوبة على شاشته كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل.

التالي هو nova 12 Pro، والذي يُعتقد أنه مزود بمجموعة شرائح Kirin 9000S الرائدة من Huawei، بالإضافة إلى سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. يتميز بشاشة LTPO OLED مقاس 6.76 بوصة بدقة 2776 × 1224 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة، وحماية Kunlun Glass. يتوفر أيضًا دعم للاتصال والمراسلة عبر الأقمار الصناعية Beidou ثنائي الاتجاه ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج النطاق وNFC ومكبرات صوت استريو وبطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع USB-C بقوة 100 وات.

فيما يتعلق بالتصوير، يتكون إعداد الكاميرا الخلفية للهاتف من فلاش LED، ومستشعر تركيز ليزر، ومستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. في المقدمة، توجد داخل فتحة على شكل حبة على شاشتها كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

ثم لدينا nova 12 Ultra، المجهز بشكل أساسي بنفس مكونات Pro، باستثناء سعة تخزين أعلى وثلاثة تصميمات مختلفة للوحة الخلفية. على عكس أقرب أشقائها، تقدم هواوي هذا الطراز المعين بسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

أخيرًا وليس آخرًا، هاتف Huawei nova 12 Lite، والذي يُقال إنه يحتوي على معالج Snapdragon 778G SoC وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. يحتوي على أصغر ملف تعريف من بين الأربعة، على الرغم من وجود نفس لوحة OLED مقاس 6.7 بوصة مثل المتغير القياسي. يأتي الهاتف أيضًا ببطارية أصغر تبلغ 4500 مللي أمبير فقط ومعدل شحن أبطأ.



يوجد في الجزء الخلفي من إصدار Lite ترتيب مختلف للكاميرا الخلفية البيضاوية، على الرغم من أنه يتميز بنفس مستشعر التركيز الأساسي بدقة 50 ميجابكسل، و8 ميجابكسل فائق الاتساع، ومستشعر التركيز بالليزر مثل طراز الفانيليا. وبالمثل، يوجد أيضًا داخل الثقب الموجود على شاشته كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل.

سلسلة Huawei nova 12 متاحة حاليًا للطلب المسبق ومن المقرر أن يتم طرحها للبيع في الصين بحلول أوائل يناير 2024. يبدأ طراز الفانيليا بسعر 2,999 يوان صيني، وPro بسعر 3,999 يوان صيني. Ultra بسعر 4,699 يوان صيني، وLite بسعر 2,499 يوان صيني. لم تؤكد العلامة التجارية بعد ما إذا كان من المتوقع أن تكون جميع الإصدارات الأربعة متاحة للسوق العالمية.