الكرملين: بوتين يوجه بإرسال فريق طبي يقوده وزير الصحة إلى بيلجورود

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين وجه بإرسال فريق من وزارة الصحة بقيادة الوزير ميخائيل موراشكو إلى مدينة بيلجورود لدعم العائلات المتضررة.

وأضاف بيسكوف فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "تم إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على الغارة الأوكرانية على الأحياء السكنية فى بيلجورود"، من ناحية تفاصيل الهجوم ونتائجه.



وتابع إن "الرئيس الروسى أمر بإرسال فريق من وزارة الصحة الروسية بقيادة الوزير ميخائيل موراشكو، ورجال الإنقاذ التابعين لوزارة الطوارئ إلى منطقة بيلجورود لمساعدة المتضررين".



وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق من اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا قصف بيلجورود بلغت 10 قتلى مدنيين بينهم طفل واحد، و45 مصابا بينهم 4 أطفال، بالإضافة إلى تضرر 40 منشأة مدنية على الأقل فى وسط المدينة.