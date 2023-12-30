مصرع شاب بطلق ناري إثر مشاجرة بشبرا الخيمة

شهدت منطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة لقى شاب يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه على يد آخرين إثر مشاجرة نشبت بينهما ، اثر إصابته بطلق ناري "فرد خرطوش" اودى بحياته.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة قسم اول شبرا الخيمة إخطارا بمصرع شاب يدعى "سيف. ا" 17 عاماً اثر إصابته بطلق ناري "فرد خرطوش" اودى بحياته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الشاب اثر مشاجرة مع اخرين بسبب خلافات مالية فقام المتهمين بإطلاق اعيرة نارية صوب المجنى عليه أودت بحياته.