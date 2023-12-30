الأرصاد تكشف طقس ليلة رأس السنة 2024 (شاهد)

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 31 ديسمبر 2023، الموافق ليلة رأس السنة الجديدة 2024.

ونشرت الهيئة بيانا عبر صفحتها “فيسبوك”، اليوم الأحد، يكشف تفاصيل حالة الطقس يوم الأحد.

وأكدت الهيئة أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء، محذرة من سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.

كما حذرت من وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال الفترة من الرابعة فجرا حتى التاسعة صباحًا.