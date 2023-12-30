قصير وفضفاض.. سارة سلامة تحتفل بالكريسماس وسط البحر

شاركت الفنانة سارة أحمد سلامة متابعيها بعض الصور وهي تستجم بأجواء الكريسماس على يخت وسط البحر وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت سارة سلامة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت بادي أبيض ونسقت عليه هوت شورت ونسقت عليهم كرديجان قصير بأكمام واسعه، صمم من قماش مزركش فيما انتعلت بوت طويل وصل لحدود الركبة.

سارة سلامة

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل انسيابي ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

سارة سلامة

سارة أحمد سلامة

سارة أحمد سلامة من مواليد 6 ديسمبر 1992، ممثلة مصرية. وهي نجلة الفنان أحمد سلامة. شاركت في العديد من الإعلانات لشركة فودافون وبيبسى واتصالات وأيضاً شاركت في العمل في بعض المسلسلات.