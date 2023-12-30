منتخبات مصر للجمباز.. سيطرة إفريقية وميداليات عالمية في 2023

قبل ساعات من نهاية عام 2023 واستقبال سنة جديدة 2024 ونرصد حصاد اتحاد الجمباز تحت قيادة الدكتور إيهاب آمين رئيس الاتحادين المصرى والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي

حيث نجح اتحاد الجمباز فى تنظيم كبري الأحداث والبطولات القارية والدولية علي ارض مصر وعلي رأسهآ بطولة كأس العالم 2023 وبطولات إفريقية لجميع أفرع الجمباز بالإضافة إلى سلسلة بطولات كاس الفراعنة الدولية

زيارة رئيس اللجنة الفنية للباركور لمصر:

أعلن الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز عن ضم رياضة “الباركور” لمنافسات الاتحاد الرسمية، حيث استقبلت مصر شارليز بيري، رئيس اللجنة الفنية للباركور بالاتحاد الدولي للجمباز لبحث نشر رياضة الباركور في مصر ،بالإضافة لوضع عدد من البرامج والدورات لنشر الباركور.

بطولة لوكسمبورج المفتوحة للجمباز الفني:

شارك المنتخب الوطني في بطولة لوكسمبورج المفتوحة للجمباز الفني للناشئين والناشئات ،والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الماضي، مثل منتخب مصر للناشئين خلال البطولة كل من: “مصطفي أحمد، يحيي زكريا، أحمد شريف، محمد عطية”، فيما مثل منتخب مصر للناشئات: “سيرين أبو الهدي، شمس علي، حلا الشاعر”.

تمكن ناشئو المنتخب الوطني من تحقيق إنجاز جديد، حيث تمكن شباب مصر المكون من “مصطفي أحمد، محمد عطية، أحمد حسن، يحيي زكريا” من إحراز الميدالية الفضية في منافسات البطولة، فيما توج منتخب إيطاليا بالميدالية الذهبية وجاءت البرتغال في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

البطولة الإفريقية للشباب بالمغرب:

تمكن كل من مهاب حسن وسيف الدين إسماعيل من الوصول إلى التصفيات النهائية للبطولة، حيث تمكن سيف الدين اسماعيل من احتلال المركز الأول في التصفيات الأولي برصيد 52.290 نقطة، فيما جاء مهاب حسن في المركز الثالث برصيد 50.180، وجاء نور البهات في المركز الرابع برصيد 49.760، فيما جاء خالد حسين في المركز الحادي عشر في التصفيات الأولي بنتيجة 30.280.، ليتأهل أفضل أصحاب أول مركزين من كل بلد للتصفيات النهائية للبطولة.

وفي التصفيات النهائية للبطولة استطاع مهاب حسن انتزاع الميدالية الفضية في المنافسات الأخيرة بعد أن تمكن من إحراز 51.590 نقطة، وفي مفاجأة من العيار الثقيل جاء سيف الدين إسماعيل الذي كان في المركز الأول في التصفيات الأولي ليحتل المركز السابع في التصفيات النهائية بعد أن تمكن من إحراز 5.270 نقطة.

منافسات الشابات:

استطاعت النجمة أشرقت إسماعيل من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات البطولة، حيث احتلت المركز الأول في التصفيات الأولي برصيد 48.280 نقطة، وفي التصفيات النهائية للبطولة تمكنت من إحراز 48.160 نقطة، لتتوج بالميدالية الذهبية.

كما استطاعت مريم البيلي التتويج بالميدالية الفضية لمنافسات البطولة، حيث تمكنت من إحراز 39.630 نقطة في التصفيات الأولي ، لتحرز في التصفيات النهائية 47.480 نقطة وتتوج بالميدالية الفضية.

منافسات الفرق:

تمكن المنتخب المصري المكون من “مهاب حسن، سيف الدين إسماعيل، خالد حسين، نور البهات” من التتويج بالميدالية الذهبية، وتمكن المنتخب التونسي من الحصول على الميدالية الفضية، فيما جاء منتخب أنجولا في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

بطولة العالم للجمباز الفني بألمانيا:

استضافت ألمانيا بطولة العالم للجمباز الفني خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير الماضي، حيث احتل عمر محمد لاعب المنتخب الوطني للجمباز المركز رقم 43 في التصفيات الأولي لمنافسات البساط برصيد 11.700 نقطة، ولم يتمكن من التأهل للتصفيات النهائية للبطولة.

وفي منافسات الحلقات الثابتة تمكن النجم علي زهران من الحصول على المركز السابع في التصفيات الأولي برصيد 14.400 نقطة، ويتأهل للتصفيات النهائية ليأتي في المركز السابع برصيد 14.166 نقطة.

كأس العالم للجمباز بقطر:

استضافت قطر بطولة كأس العالم للجمباز خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس، حيث تعد البطولة ضمن سلسلة كئوس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، توج أحمد المراغي بالميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة في جهاز العقلة، فيما حققت جنا عادل المركز الرابع على جهاز المتوازي، وجاءت جنا هاني في المركز الثامن بالتصفيات النهائية.

بطولة العالم للجمباز الفني أذربيجان:

استضافت أذربيجان بطولة العالم للجمباز الفني خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس، والتي جاءت ضمن سلسلة كئوس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024،

تمكن محمد عفيفي لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني من الحصول على المركز الرابع في منافسات البطولة، كما حققت نانسي طمان المركز السابع في نهائيات جهاز حصان القفز.

بطولة العالم للأيروبيك بالبرتغال:

استضافت البرتغال بطولة العالم لجمباز الأيروبيك للكبار والناشئين، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الماضي،

حقق يوسف الناصر وباسل الزامك إنجازا لجمباز الأيروبيك المصري، حيث تمكن الثنائي للتصفيات النهائية لأول مرة في تاريخ جمباز الأيروبيك المصري، حيث جاء يوسف ناصر في المركز السادس في التصفيات الأولي للبطولة برصيد 19.550 نقطة، فيما جاء مواطنه باسل الزامك في المركز السابع برصيد 19.250 نقطة، ليتأهلا سويا إلي التصفيات النهائية للبطولة لأول مرة.

فيما تمكنت نورا الحناوي من التأهل أيضا إلى الدور النهائي للبطولة، بعد أن جاءت في المركز الثامن بالتصفيات الأولي برصيد 19.100 نقطة، لتتأهل نورا للتصفيات النهائية وتأتي في المركز الخامس برصيد 19.750 نقطة، وذلك بعد تساويها في النقاط مع الإيطالية انا بيوللو، ولكن تتفوق انا لتحصل على المركز الرابع وتأتي نورا في المركز الخامس.

بطولة العالم للجمباز الفني بتركيا:

استضافت تركيا بطولة العالم للجمباز الفني للناشئين والناشئات خلال الفترة من 29 مارس إلى 2 أبريل،

وكتب يحيي زكريا أسمه بأحرف من نور في تاريخ الجمباز المصري، حيث توج يحيي بالميدالية البرونزية بعد أن تمكن من تحقيق 13.700 نقطة على جهاز المتوازي، ليصبح يحيي أول لاعب مصري يتوج بميدالية في بطولات العالم للناشئين

استطاع ناشئو المنتخب الوطني الحصول على المركز التاسع خلال منافسات البطولة ،وهو أفضل مركز حصل عليه لاعبو المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة .

استطاع مصطفي أحمد ويحيي زكريا التأهل إلى التصفيات النهائية، كما تأهل محمد عطيةويحيى زكريا إلى التصفيات النهائية في جهاز حصان الحلق والمتوازي.

الاتحاد الدولي.. الحكم المصري محمد علي أفضل حكام العالم

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز عن أسماء أفضل 6 حكام خلال فعاليات بطولة العالم للجمباز الفني و التي أقيمت في مدينة ليفربول الإنجليزية، والذين حصلوا على أعلى تقييم للأداء التحكيمي خلال فعاليات البطولة من قبل اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال بالاتحاد الدولي، حيث تصدر الحكم الدولي للجمباز الفني رجال الدكتور محمد علي عبدالحليم قائمة أفضل 6 حكام في العالم خلال فعاليات بطولة العالم.

بطولة العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات بالقاهرة:

استضافت مصر بطولة العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الماضي، بمشاركة 155 لاعبا ولاعبة من 40 دولة حول العالم.

شاركت مصر في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبا ولاعبة وهم: “علي زهران، عمر العربي، محمد عفيفي، أحمد عبد الرحمن، زياد خاطر، عبد الرحمن عبد الحليم، أحمد المراغي، نانسي طمان، فريدة دبور، ياسمين سلامة، وجني عبد السلام”.

تمكن علي زهران من الحصول على المركز الخامس في التصفيات النهائية لجهاز الحلق، حيث تمكن زهران الحصول في التصفيات الأولي على 14.433 نقطة ويحصل على المركز السادس، ليتأهل للتصفيات النهائية ويحرز المركز الخامس برصيد 14.533 نقطة، متساويا في النقاط مع لاعب قبرص سوقراطيس بيلاكوريس صاحب المركز الرابع.

كما توج محمد عفيفي بالميدالية الفضية في منافسات جهاز المتوازي، وذلك بعد حصوله على 14.066 نقطة بالتصفيات النهائية للبطولة.

البطولة الإفريقية للجمباز الفني بجنوب إفريقيا:

استضافت جنوب إفريقيا منافسات البطولة الافريقية للجمباز الفني للرجال والآنسات ،خلال الفترة من 24 الى 28 مايو الماضي، شاركت مصر خلال البطولة بكل من: “عمر محمد، أحمد عبد الرحمن، زياد خاطر، محمد عفيفي، عبد الرحمن عبد الحليم، جنى محمود، جنى عبد السلام، ساندرا الصادق، ندى عوض، نانسي طمان”.

وتوجت جنى عبد السلام بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي العام، فيما توج عمر العربي بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه 82.131 نقطة في التصفيات النهائية للبطولة، وتمكن مواطنه محمد عفيفي من الحصول على الميدالية الفضية برصيد 78.932 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث لاعب منتخب الجزائر هلال متيجي، بعد حصوله على 77.030 نقطة.

كما توج منتخب مصر للرجال للجمباز الفني بالميدالية الذهبية لمنافسات الفرق، واستطاعت سيدات المنتخب الوطني للجمباز الفني تحقيق الميدالية الفضية في منافسات الفرق.

بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الايقاعي وجمباز الايروبيك:

استضافت مصر بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الايقاعي في نسختها الرابعة خلال الفترة من 9 إلى 18 يونيو الماضي، بمشاركة 28 دولة، وتمكنت مصر الحصول على العديد من الميداليات بالبطولة والتي جاءت كالتالي:

منافسات الكبار:

توجت عاليا صالح بالميدالية الفضية لمنافسات الكبار في أداة الكرة، وحصلت زميلتها عبير رمضان على الميدالية البرونزية، فيما كانت الذهبية من نصيب الأمريكية لي لي ميزونو.

في منافسات أداة الشريطة: حصدت عاليا صالح على الميدالية البرونزية، فيما توجت الأمريكية لي لي ميزونو بالميدالية الذهبية، أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب الهولندية اميليا هيتشل.

أما منافسات أداء الطوق: فحققت البولندية اميليا هيتشل الذهبية، فيما كانت الفضية من نصيب الأمريكية لي لي ميزونو، أما البرونزية فكانت من نصيب اللاتفية باتريسيا بافلنكو.

وفي منافسات أداء الصولجان: حصدت البولندية اميليا هيتشل على الذهبية، وآلت الفضية للأمريكية لي لي ميزونو، أما البرونزية فكانت من نصيب الأنجولية لوانا جوميس.

منافسات الناشئات:

منافسات أداة الكرة: تمكنت عاليا أحمد، من الحصول على الميدالية، فيما كانت الذهبية من نصيب الرومانية اميليا ليكا، أما البرونزية فكانت من نصيب الإيطالية اسيا فيديلي.

منافسات أداة الصولجان: تمكنت عاليا أحمد، من الحصول على الميدالية الفضية، فيما كانت الذهبية من نصيب الرومانية اميليا ليكا، وحصلت القبرصية ڤيرا توجولوكوڤا على الميدالية البرونزية.

منافسات أداة الشريطة: توجت الرومانية اميليا ليكا بالميدالية الذهبية، فيما كانت الفضية من نصيب القبرصية ڤيرا توجولوكوڤا، أما البرونزية فكانت من نصيب لاعبة أذربيجان نوراي أحمدزادا.

منافسات أداة الطوق: توجت الرومانية اميليا ليكا بالميدالية الذهبية، فيما جاءت الفضية من نصيب القبرصية ڤيرا توجولوكوڤا، أما البرونزية فكانت من نصيب التركية جوكسي أمير.

منافسات الفرق:

حصلت إيطاليا على ذهبية أداة الكرة في منافسات الناشئات، وحلت أذربيجان في المركز الثاني وحصلت على الفضية، فيما كانت البرونزية من نصيب اليونان.

حصدت إيطاليا أيضاً الميدالية الذهبية في منافسات أداة الحبل، وجاءت أذربيجان في المركز الثاني، فيما حلت إسبانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني للكبار والناشئين:

استضافت مصر بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني للرجال والسيدات خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الماضي، بمشاركة 12 دولة، تمكن لاعبو المنتخب الوطني المصري من السيطرة على المراكز الأولي بجميع المنافسات لمختلف المراحل السنية.

جاءت نتائج مرحلة الدرجة الأولي رجال كالآتي:

حقق علي زهران المركز الأول والميدالية الذهبية لمرحلة الدرجة الأولي على جهاز الحلق وجاء عمر محمد في المركز الثاني وأحمد المراغي في المركز الثالث.

وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية للدرجة الأولى حقق عمر محمد المركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق أشرف قسطيس “المغرب” المركز الثاني وجاء اشيش قمار “الهند” في المركز الثالث.

وفي مرحلة الدرجة الأولي على جهاز حصان القفز حقق أشرف قسطيس “المغرب” المركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق عمر محمد المركز الثاني وجاء زياد خاطر في المركز الثالث .

واحتل عمر محمد المركز الأول في منافسات جهاز المتوازي ،وجاء عبد الرحمن محمود في المركز الثاني ،واحتل محمد عفيفي المركز الثالث.

كما حقق أحمد المراغي المركز الأول في منافسات جهاز العقلة ،وجاء عمر محمد في المركز الثاني ،واحتل المركز الثالث مانسوم سافروڤ “أذربيجان”.

وفي منافسات جهاز حصان الحلق حقق المركز الأول أحمد أبو السعود “الأردن” وجاء في المركز الثاني محمد عفيفي وجاء في المركز الثالث الحارث ركان “قطر”.

نتائج السيدات:

جاءت نتائج مرحلة الدرجة الأولى سيدات كالآتي:

توجت جنى عبد السلام لاعبة المنتخب المصري بذهبية جهاز عارضة التوازن، فيما حلت التايوانية يي تشن لياو في المركز الثاني، كما حققت الكرواتية ماجدلينا يورينا الميدالية البرونزية.

وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية حققت التايوانية يي تشن لياو الميدالية الذهبية، وجاءت جنى محمود لاعبة المنتخب المصري في المركز الثاني، وحلت نور سويدان في المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية.

وعلى جهاز حصان القفز، حصلت التايوانية يي تشن لياو على المركز الأول والميدالية الذهبية أيضًا، فيما حصدت جودي فايد على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما آلت الميدالية البرونزية إلى ملك شوكت.

واستطاعت التايوانية يي تشن لياو حصد الميدالية الذهبية أيضًا في منافسات جهاز المتوازي، فيما حصلت ندى عوض لاعبة المنتخب المصري على الميدالية الفضية، أما البرونزية فكانت من نصيب جنى أحمد.

بطولة رومانيا الدولية للجمباز الفني:

شارك رجال المنتخب الوطني المصري للجمباز الفني للرجال في منافسات بطولة رومانيا الدولية المفتوحة للجمباز الفني، والتي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر، شاركت مصر ببعثة مكونة من: “علي زهران، أحمد المراغي، عمر العربي، أحمد عبد الرحمن، محمد منتصر عفيفي، زياد خاطر”.

تمكن علي زهران من الحصول على ميداليتين لذهبيتين، في منافسات جهاز الحلق وأيضا منافسات جهاز حصان القفز، كما توج محمد عفيفي بالميدالية الفضية في منافسات جهاز المتوازي.

بطولة البحر المتوسط للجمباز الفني للناشئين بتركيا:

استضافت تركيا بطولة البحر المتوسط للجمباز الفني للناشئين والناشئات والتي أقيمت خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الماضي، حيث شاركت ببعثة مكونة من: “مصطفي أحمد، محمد عطية، زياد بخيت، جودي عبد الله، شمس علي”.

استطاع مصطفي أحمد التتويج بأربع ميداليات متنوعة، حيث توج مصطفي بالميدالية الذهبية في التصفيات النهائية لمنافسات جهاز حصان الحلق، كما توج بالميدالية الذهبية في منافسات جهاز المتوازي، كما حصل مصطفي على الميدالية الفضية في منافسات جهاز العقلة، بالإضافة إلى حصوله على الميدالية الفضية في منافسات الفردي العام.

فيما تمكن محمد عطية من الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات جهاز العقلة، بالإضافة إلى حصوله على الميدالية البرونزية في التصفيات النهائية لجهاز حصان الحلق

أما عن منافسات السيدات، فتمكنت جودي جوهر من الحصول على الميدالية الفضية في منافسات جهاز المتوازي، كما حصلت على الميدالية البرونزية في منافسات الفردي العام للناشئات.

فيما تمكنت شمس علي، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات الجهاز الأرضي

وفي منافسات الفرق، تمكن ناشئو المنتخب الوطني من الحصول على الميدالية البرونزية للفريق المكون من: ” مصطفي أحمد، محمد عطية، زياد بخيت”، كما تمكنت ناشئات المنتخب الوطني للجمباز الفني من الحصول على الميدالية البرونزية للفريق المكون من “جودي عبد الله، شمس علي”.

بطولة البحر المتوسط للجمباز بإيطاليا:

استضافت إيطاليا بطولة البحر المتوسط للجمباز حيث شارك منتخب مصر لجمباز الايروبيك والجمباز الايقاعي ،والتي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر، حيث شاركت مصر في البطولة ببعثة مكونة من:

الجمباز الايقاعي: “عاليا أحمد، لينا حليقه” جمباز الايروبيك: “معاذ علي، عمر مرجان، ملك حيده، ساندي الخطيب، رقية فتيحه، جودي مرسي، ديمه عبد المطلب”.

تمكن معاذ علي، من الحصول على الميدالية البرونزية في التصفيات النهائية لمنافسات فردي الرجال.

فيما تمكن الزوجي المكون من “عمر مرجان، ملك حميدة”، من الحصول على الميدالية البرونزية.

أما عن المنافسات الثلاثية، فتمكن الثلاثي “رقية فتيحة، جودي مرسي، ديما عبد المطلب” من الحصول على الميدالية البرونزية.

كما تمكن المنتخب الوطني للرجال في منافسات الفرق من الحصول على الميدالية البرونزية .

عودة الطيور المهاجرة



ساندرا الصادق لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني وصاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية فى منافسات الفرق لبطولة أفريقيا التي أقيمت بجنوب أفريقيا حكاية لاعبة أمريكية أصرت تلعب باسم مصر وأن تعامل على أنها مصرية، وأن تسعى للاحتفاظ بهويتها وجنسيتها وجواز سفرها المصري. عادت ساندرا إلي البيت الكبير مصر من خلال بوابة اتحاد الجمباز الذي رفع شعار عودة الطيور المهاجرة. حيث نجح إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فى التواصل مع اللاعبة لتعود إلي تمثيل منتخب مصر للجمباز الفني وتفضيله عن الانضمام إلى المنتخب الأمريكي.