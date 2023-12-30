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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية، أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الاوسطى بعد المساكن اتجاه الفيوم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

 نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجريدة الورقية