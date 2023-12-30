3 تحديات أمام أنشيلوتي مع ريال مدريد

وضع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، حدا للشائعات التي أنتشرت بشأن اقترابه من تدريب منتخب البرازيل بعد نهاية عقده مع الملكي.



وقع كارلو أنشيلوتي على عقد جديد مع ريال مدريد ليتم تمديد عقده مع الملكي حتى صيف عام 2026، بعدما كان ينتهي في الصيف المقبل.



لكن أنشيلوتي سيواجه تحديات صعبة بعد توقيعه لموسمين إضافيين مع ريال مدريد سيحتاج المدرب الإيطالي المخضرم لحلها بعد قرر "إطالة" فترة إقامته مع الملكي.



مهاجم جديد

لم ينجح ريال مدريد حتى الأن في سد فجوة رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل إلى صفوف اتحاد جدة بعدما قرر عدم تجديد عقده مع الملكي، وضم الإسباني خوسيلو على سبيل الإعارة من نادي إسبانيول، لكن لم يقدم "خوسيلو" المستويات المطلوبة منه، لأنه ليس المهاجم السوبر الذي ينتظره عشاق الملكي.



مبابي

مازال ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع الصفقة الجماهيرية المطلوبة، بضم نجم الشباك الأول الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيعمل أنشيلوتي على الحديث مع مبابي من أجل إقناعه بأدواره وما سيقوم به حال انتقاله لريال مدريد، وسط ضغوط كبيرة للمبابي بسبب طلب إدارة باريس سان جيرمان تجديد عقده.

حال إنضمام مبابي إلى ريال مدريد، سيحتاج أنشيلوتي لإحتواء غرفة تغيير الملابس التي ستكون مدججة بالنجوم، وفرض حالة من الانضباط والسيطرة.

مونديال الأندية..32 ناديا

سيشارك ريال مدريد في نسخة كأس العالم للأندية في عام 2025، والتي ستمثل تحديا أمام أنشيلوتي، حيث سيكون مونديال الأندية في شكله الجديد بمشاركة 32 فريقا. وسيكون مبابي مطالبا بتحقيق البطولة بعدما حصدها 3 مرات من قبل في النظام القديم ليكون ثاني أكثر مدربا تحقيقا لها بعد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي للسيتي المتوج بها 4 مرات.

