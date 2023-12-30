الألماس يزين فستان زفاف داليدا عياش ورامي يهديها أغنية يا مراية بيتي (تفاصيل وصور)

أحتفل النجم اللبناني رامي عياش بالذكرى السنوية العاشرة من زواجه بمصممة الأزياء البنانية داليدا عياش، وأقيم لها حفل زفاف ثان، وأهداها أغنية "يا مراية بيتي"، بعد عشاء هادى وسط اجواء رومانسية.

مصممة الأزياء البنانية داليدا عياش

داليدا عياش بفستان زفاف مرصع بالألماس في ذكرى زواجها العاشر

مصممة الأزياء البنانية داليدا عياش

وقدم رامي عياش لها خاتم صمم خصيصًا لها بلون الزمرد (الاميرالد)، المرصع بالألماس، كهدية خاصة ومميزة لعيد ميلادها.

مصممة الأزياء البنانية داليدا عياش

وتألقت داليدا عياش بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان زفاف أبيض طويل مجسم، بأكمام طويلة، زين الفستان من الأمام بحبات الألماس ليتناسب مع حفل الزفاف الخاص بها، الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

مصممة الأزياء البنانية داليدا عياش

حفل زفاف رامي عياش وداليدا

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلًا بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

حفل زفاف رامي عياش وداليدا

أغنية "يا مراية بيتي"، من ألحانه وكلمات الشاعر مازن غنام وتوزيع الكسندر ميساكيان، واختتم الحفل بسهرة فنية مميزة مع محبيه الذين رفضوا إلا أن يشاركوه فرحته.

حفل زفاف رامي عياش وداليدا

حفل زفاف رامي عياش وداليدا

رامي عياش في احتفال رومانسي مع زوجته داليدا عياش ... أهداها خاتم من الحجر الأميرالد مرصع بالألماس وأغنية "يا مراية بيتى".

وطرح النجم اللبناني رامي عياش الأيام الماضية أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024 عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

حفل زفاف رامي عياش وداليدا

وتتسم أغنية ما بنساك بالطابع الرومانسي، الذى يخطف القلوب، وقدمها رامى بأداء وإحساس عالٍ، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركسترالي عالمي بمشاركة 44 عازفًا، وتم استخدام بعض الآلات الموسيقية بفاعلية مؤثرة إلى حد الإبهار، وتم التسجيل بأحد استديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

حفل زفاف رامي عياش وداليدا

أغنية "ما بنساك" من ألحان رامي عياش وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي مازن غنام والموزع الموسيقى ألكسندر ميساكيان.

مصممة الأزياء البنانية داليدا عياش

رامي عياش

رامي عياش (18 أغسطس 1980 -)، مغني لبناني

حياته ومشواره الفني

ولد في بعقلين، والدته هي عايدة قيس أبو عياش. شارك في برنامج ستوديو الفن موسم 1996 -1997، وفاز بالميدالية الذهبية وتم التعاقد بين كل من المنتج مروان ابوالغنم صاحب ومدير شركة ميوزك بوكس وستوديو الفن سيمون أسمر الذي ينوب عن الفنان رامي عياش بموجب وكالة من والده كونه كان تحت السن القانوني وكان عمره آنذاك سبعة عشر عاما وأول اغانية التي تغنى بها لعيونك بدي غني واغنية بغنيلا وبدقلا من ضمن أفضل الفنانين العرب اكتسب شعبية كبيرة وفي فترة وجيزة أغنيته الناس الرايقة كانت من ضمن الأغاني التي أحبها الناس.

حفل زفاف رامي عياش وداليدا

حياته الأسرية

تزوج من اللبنانية «داليدا سعيد» في الرابع والعشرين من أغسطس عام 2013 ورزق بإبنه الأول«آرام» في العشرين من مارس عام 2016 وفي العشرين من يونيو 2018 رزق بابنته «إيانا».