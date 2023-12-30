السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصير الموريتاني أحمد سالم مع لافيينا

الموريتاني أحمد سالم
الموريتاني أحمد سالم

ساد الغموض حول مستقبل الموريتاني أحمد سالم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لافيينا، بعدما تعاقد مجلس الإدارة مع 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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ووفق لافيينا على رحيل اللاعب الموريتاني لغزل المحلة، وذلك بسبب التزام النادي باللائحة الخاصة باتحاد الكرة المصري.

وعلق لافيينا على رحيل أحمد سالم، فقال: "نظرًا لوجود ٣ لاعبين أجانب بالنادي، وبسبب لائحة اتحاد كرة القدم بمشاركة لاعبان فقط".

وتابع: "قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي الموافقة على بيع اللاعب الموريتاني احمد سالم".

وأختتم لافيينا: "جاء قرار مجلس الإدارة من أجل الاستفاده بأمكانيات اللاعب النيجري أديدا مولا بناءا علي رؤية لجنة الكرة وموافقة الجهاز الفني".

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