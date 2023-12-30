الأربعاء.. محاكمة سائق توك توك أنهى حياة شخص وأصاب نجله بالمرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء المقبل، محاكمة سائق توك توك متهم بإنهاء حياة شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض في مشاجرة بينهم منطقة المرج.

تضمن أمر الإحالة بالقضية أن الخلاف بين المتهم ونجل المتوفي قديم وبدايته عندما اتهم الأول الثاني بأنه سرق منه لعبة لا يتعدى ثمنها 20 جنيها.

وأضافت التحريات أن يوم الواقعة، شهد توجه المتهم بمركبته التوك توك إلى المجني عليهما وتعدي عليهما بالألفاظ النابية فطلب نجل المتوفى منه الابتعاد عن شارعه نافيا سرقته أي شيء منه.

وأشارت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين الشابين تطورت إلى مشاجرة اقدم فيها المتهم علي طعن الشاب الأمر الذي دفع والده إلى التدخل للفصل بينهما ومنع وقوع جريمة إلا أن المتهم طعنه في صدره فأسقطه قتيلا.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى إشارة من أحد المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم في مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.