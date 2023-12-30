محافظ الغربية يتفقد محيط كنائس طنطا استعدادًا لاحتفالات أعياد الميلاد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد من خلال استعدادات مكثفة بكافة الشوارع والميادين وفي محيط الكنائس، جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي تفقد فيها المحافظ محيط كنائس حي أول وثان ومركز طنطا (مطرانية طنطا وتوابعها، كنيسة مارجرحس، الكنيسة الإنجيلية نهضة القداس للإنجليين، كنيسة سيدة البشارة بطريقية الكاثوليك، كنيسة القداس بطرس والقديس حنا، كنيسة ماري جرجس الإنجيلية، كنيسة الشهيدة دميانه والقديس الأنبا بيشوى، كنيسة الشهيد الشهيد أبو سيفين والأمير تادرس، كنيسة الملاك ميخائيل، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمحلة مرحوم، كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بسبرباي).

وأشار رحمي، إلى أن الشوارع تتزين بمحافظة الغربية استعدادا لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكل أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كل الطرق المؤدية للكنائس.

وأكد المحافظ، استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال العام الميلادي وعيد الميلاد المجيد.



وأضاف محافظ الغربية، أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.



وأشار محافظ الغربية إلى وحدة نسيج الشعب المصري مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

وأشاد محافظ الغربية، بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد في اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.



وعلى هامش الجولة وجه المحافظ بإزالة كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بشارع الحكمة على الفور، وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.