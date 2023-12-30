السبت 30 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار من النيابة حول ديلر الترامادول فى السلام

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس متهم بحيازة 5 كيلو حشيش و 14 ألف قرص ترامادول بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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وتضمنت اعترافات المتهم، أنه كان يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح منها، وتم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي بمنطقة السلام.

 

التحقيقات أوضحت أن المتهم عثر بحوزته على بندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام و14000 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وسيارة.

 

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