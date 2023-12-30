وكيل تعليم الغربية يبحث توفير مستلزمات منتجات التعليم الزراعي

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بحضور الأستاذ أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، الأستاذ خالد علي الدين، مدير ادارة التعليم الزراعي، والأستاذ محمد النحراوي، منسق المدارس الزراعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي الأستاذ الاستاذ الدكتور محافظ الغربية، بشأن النهوض بمنافذ مدارس التعليم الزراعي واوجه التعاون مع المحافظة خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة بضرورة توفير كافة المنتجات التي تنتجها المدارس الزراعية بالمحافظة، تيسيرا على المواطنين، ولمحاربة الغلاء واحتكار السلع الغذائية.

الجدير بالذكر انه يوجد ٦ مدارس زراعية علي مستوي المحافظة تقدم العديد من المنتجات لمنافذها بأسعار رمزية وفي متناول المواطنين، هي؛ مدرسة طنطا الثانوية الزراعية بنين، ناصر الثانوية الزراعية بنات، برما الثانوية الزراعية المشتركة، كفر العبايدة الثانوية الزراعية، سمنود الثانوية الزراعية، ومدرسة الشهيد عبد الناصر الشيخ بشبراقلوج.