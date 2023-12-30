بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ببرامج وكليات جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 ببرامج وكليات الجامعة المختلفة، والتي انطلقت من اليوم وحتى 24من يناير القادم، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال اجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.

وأكد رئيس الجامعة، جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه منسقي البرامج وعمداء الكليات ورؤساء القطاعات المختلفة، بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بالامتحانات، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والمعلنة سلفا من قبل وزارة التعليم العالي.

واطمئن رئيس الجامعة، من خلال التواصل مع منسقي البرامج أنه تم توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وإعداد الجداول وقاعات الامتحانات وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب.

وشدد الدكتور منصور حسن، علي ضرورة تذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحانات، وتواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل منسق بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكليات، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية