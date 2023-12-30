قرار حول لصوص المحولات الكهربائية في السلام

أصدرت نيابة شرق القاهرة، قرارًا بحبس عاطلين لشروعهما في سرقة محول كهربائي من داخل مصنع بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم توفي إثر إدعاء سقوط ماء مغلي عليه بذات العنوان.

بالانتقال وسؤال زوجته ربة منزل مقيمة بذات العنوان قررت أنه حال عمله كبائع متجول على بوفيه مشروبات ساخنة بدائرة قسم شرطة الشروق سقطت عليه غلاية مياه ساخنة نتج عن ذلك الإصابات والتي أودت بحياته

بالفحص تبين عدم صحة أقوال زوجة المتوفى وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائي بمصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر ويرافقه شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم تعرض لصعق كهربائي مما أدى إلى إصابته، أمكن ضبطهما

وبمواجهتهما، اعترفا بالاشتراك مع المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائي بالمصنع المُشار إليه، مما أدى إلى حدوث إصابته بحروق وصعق كهربائي حال شروعه فى السرقة