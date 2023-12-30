سيارة Aito M9 SUV من هواوي تظهر لأول مرة في الصين

كشفت شركة السيارات الكهربائية Aito المدعومة من شركة Huawei عن سيارة M9 SUV للسوق الصينية. يأتي Aito M9 مزودًا بمجموعة وفيرة من شاشات العرض وشاشات العرض بدلاً من مقاعد الركاب. آيتو هو مشروع مشترك بين هواوي وسيريس.

مواصفات Aito M9 SUV



تعد Aito M9 عرضًا رائدًا من Aito وهي سيارة دفع رباعي ذات 6 مقاعد. تأتي النسخة الكهربائية من Aito M9 مزودة بميزات متميزة بما في ذلك أحدث تقنيات هواوي والعديد من الشاشات وجهازي عرض يمكنها تقديم تجربة سينمائية داخل السيارة وخارجها. ويأتي الإطلاق بعد أشهر قليلة من كشف الشركة عن سيارة M7 SUV.

يأتي هاتف M9 بتصميم عصري ويعكس تصميمًا أنيقًا، على الرغم من أن الجسم يبدو عامًا. وتتميز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بمصابيح أمامية عالية التقنية تشبه تلك الموجودة في سيارة السيدان Huawei Luxeed S7. تقنية الإضاءة المعتمدة هي تقنية LED المصفوفية التكيفية التي تساعد على تحديد المشاة والمركبات. جهاز العرض المدمج قادر على عرض صور يصل حجمها إلى 100 بوصة.



بصرف النظر عن قدرته على العمل كمسرح سينمائي أو نظام كاريوكي في الهواء الطلق، يتميز M9 بجهاز عرض ليزر ولوحة قابلة للسحب مقاس 32 بوصة في المقصورة. يتيح ذلك للركاب الاستمتاع بالأفلام والألعاب والمحتويات الأخرى وهم مرتاحين في مقاعدهم.

تشبه لوحة القيادة Aito M9 الشاشة الفائقة لسيارة مرسيدس. وتحتوي على لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات ترفيهية مركزية مقاس 15.6 بوصة، وشاشة للركاب الأمامية مقاس 16 بوصة. هناك أيضًا شاشة عرض أمامية مقاس 75 بوصة وأربعة أجهزة لوحية لكل من الركاب الخلفيين. يعمل النظام على نظام التشغيل HarmonyOS 4 المحلي من هواوي، في حين يوفر نظام الصوت المكون من 25 مكبر صوت بقدرة 2080 واط مخرجات صوتية متميزة. تعد تقنية تقليل الضوضاء النشطة أيضًا جزءًا من المزيج لتوفير تجربة صوتية فريدة من نوعها.

يمكن تعديل تصميم سيارة Aito M9 SUV لتلبية احتياجات الركاب. يُظهر المعرض الرسمي لسيارة الدفع الرباعي تكوين سرير مزدوج، مع التحكم الكهربائي في جميع المقاعد. يوجد 27 مستشعرًا في Aito M9 لتعزيز الأمان بالإضافة إلى نظام Huawei ADS 2.0. أعلنت Aito عن اثنين من المحركات لسيارة M9 وهما الخيار الكهربائي بالكامل (BEV) وموسع النطاق (EREV).

يتميز خيار BEV بمحركات كهربائية مزدوجة تنتج طاقة مشتركة تبلغ 390 كيلووات، في حين توفر حزمة بطارية CATL بقدرة 97.7 كيلووات في الساعة نطاق CLTC يبلغ 630 كم. تحتوي EREV على محرك توربيني سعة 1.5 لتر ومحركات كهربائية مزدوجة بقوة مشتركة تبلغ 365 كيلووات. تحتوي EREV على بطارية CATL بقدرة 42 كيلو وات/ 52 كيلو وات في الساعة وتوفر نطاقًا مشتركًا يصل إلى 1,402 كيلومترًا بخزان ممتلئ وبطارية مشحونة بالكامل.

التسعير والتوافر

يتراوح سعر Aito M9 بين 469,800 يوان (65,725 دولارًا) و569,800 يوان (79,715 دولارًا) في الصين. ستكون أولى عمليات التسليم لـ M9 في أوائل عام 2024 ولم تقدم Aito أي خطط توفر عالمية للنماذج حتى الآن.