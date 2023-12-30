عاجل
أسباب استبعاد عبد الله السعيد من قائمة الفراعنة.. فيتوريا يكشف
السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيتوريا يعلق على استبعاد الشحات من قائمة منتخب مصر

فيتوريا
فيتوريا

علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على أسباب استبعاد حسين الشحات، لاعب الأهلي وانضمام محمد الشناوي على الرغم من الإصابة التي تعرض لها.

txt

مجموعة مصر.. منتخب الرأس الأخضر يعلن قائمته لأمم أفريقيا

وتحدث روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن قائمة منتخب مصر النهائية، حيث قال: "حسين الشحات هو لاعبًا مُصابًا، فاللاعب سيخضع لفحص طبي ولا يوجد وقت لدينا للانتظار، لذا قررت استبعاده، وهذا لأن مركزه، فيه أكتر من عنصر متوفر".

بينما تطرق للحديث عن أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، فقال: "أحمد الشناوي، يعد حارس يمتلك مقدرة وكفاءة عالية، بالنسبة لي فأنا أقدره جدًا في المنتخب، وبشكل عام أنا مطمئن لوجود 4 حراس، وسيكون جاهزًا طبيا مع معسكر المنتخب".

وتقرر أن يلعب منتخب مصر أول مواجهة له في نهائيات أمم إفريقيا المقبلة أمام موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، قبل لقاء غانا في الثامن عشر من نفس الشهر، وينهي دور المجموعات بموقعة الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر ذاته.

مواد متعلقة

تشيلسي يفوز على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

فيتوريا يكشف سبب تأخير المؤتمر الصحفي ويعلق على إشادة جوارديولا
الجريدة الورقية