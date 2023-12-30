عروس البحر الأبيض تتأهب لإنطلاق احتفالات رأس السنة واعياد الميلاد

ساعات قليلة تفصلنا عن رحيل عام 2023 و بداية العام الميلادي الجديد 2024، والتي يحتفل به المصريون بتزيين البيوت والشوارع في مختلف أنحاء البلاد بشجرة الميلاد وبابا نويل وزينة الكريسماس، وتتسابق المحال على تقديم أشكال مختلفة بأسعار تناسب الجميع، و تزدحم الشوارع ويقبل المواطنون باختلاف الطبقات الاجتماعية لشراء الهدايا و تكون عروس البحر الابيض المتوسط أولي المحافظات التي تتزين لاستقبال العام الجديد حيث شهدت استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد الكريسماس "رأس السنة الميلادية" وعيد الميلاد المجيد.

وشهدت عروس البحر المتوسط اجراءات مكثفة لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية ٢٠٢٤، وقداس عيدالميلاد المجيد، حيث وجه المحافظ بإزالة الإشغالات فى محيط الكنائس، ورفع كفاءة أعمال النظافة فى الشوارع وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال المحتفلين برأس السنة.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية مُكبرة على مستوى الأحياء لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لاستقبال العام الميلادي الجديد، مؤكدًا على تكثيف جميع أعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ، عددًا من الميادين الرئيسية ومناطق الزيارات في مثل هذه الأعياد بمنطقة وسط البلد، والمتحف اليوناني الروماني، وكورنيش الإسكندرية للاطمئنان على إظهار مدينة الإسكندرية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بها خلال فترة الأعياد.

يشار إلى أن الطوائف المسيحية الارثوذكسية والبروتستانت، يحتفلون بعيد الميلاد المجيد يومى 6 و7 يناير من كل عام بخلاف الطوائف الاخرى التي تحتفل بالعيد طبقًا للتقويم الغربي.

من جانب اخر كلف محافظ الاسكندرية رؤساء الاحياء والجهات المعنية برفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة، والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة جميع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين أيام الاحتفال، وتلقى أى بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فورى.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجارى تنفيذها بكل قطاعات المحافظة، فقد شدد المحافظ، على تكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة، ورفع أى مخلفات تنتج عن أعمال التقليم، وكذلك زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكل الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة .