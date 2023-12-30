الإسكندرية تحتفل لاستقبال الفرقاطة البحرية القدير ميكو 200

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الأهالى احتفالاتهم لاستقبال الفرقاطة البحرية القدير ميكو 200، اليوم السبت، وعمت الفرحة وجوه جميع الحضور أثناء رؤيتهم الفرقاطة الجديدة على مشارف الشاطئ ، لتنضم الى الاسطول البحري المصري .

وتم استعراض عروض احتفالية فى عرض البحر حيث سارت لمسافة قريبة من الشاطئ وسط زغاريد واحتفالات من جانب الحضور.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية كانت حاضرة بقوة فى حفل استلام الفرقاطة القدير طراز ميكو ٢٠٠ ، بمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة ،من الهيئات الشبابية والرياضية وفريق متطوعى مديرية الشباب والرياضة OVD،وفريق متطوعى وزارة الشباب Yly ، وطلائع الفن التعبيري، وبرلمان شباب وسفراء مشوارى وأعضاء أندية الفتاة والمرأة، وأعضاء أندية التطوع، فرق الكشافة والجوالة، وأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية.

وأوضحت "الشريف"، أن المشاركات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالمشاركة فى حفل استقبال الفرقاطة البحرية الجديدة.

وشهد كورنيش الاسكندرية ، فرحة كبيرة وتوافد المئات من المواطنين لحضور استقبال الفرقاطة الجديدة ، خاصة مع قيامها بعرض داخل عرض البحر لإبهار الحضور ، وتم ضرب مدافع الاستقبال لدى وصولها قرب الشاطئ ايذاناً بوصولها