فيتوريا يكشف سبب تأخير المؤتمر الصحفي ويعلق على إشادة جوارديولا

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن سبب تأخير المؤتمر الصحفي للكشف عن إعلان القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وأكد فيتوريا على أن سبب تأخير المؤتمر الصحفي يعود للتواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل الترتيب الخاص بعدة أمور بشأن انضمام اللاعبين للقائمة النهائية.

تصريحات فيتوريا

تحدث روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "السبب وراء تأخير موعد المؤتمر يعود لتوصلنا مع الكاف من أجل ترتيب بعض الأمور الخاصة باللاعبين".

وتابع: "المعسكر سبدأ خلال الثاني من يناير، عقب مباراة تنزانيا سنمنح راحة للاعبين يوم 8 لزيارة أسرهم، ويوم السفر لكوت ديفوار سيكون يوم 9".

بينما علق على إشادة جوارديولا، فقال: "بالتأكيد استطعنا خلق شخصية واضحة لمنتخب مصر، فنحن فريق يسعى للاستحواذ، دايمًا يريد الحفاظ على الكرة وعند فقدها نحاول نستردها بشكل سريع، طبعا سنلاعب منافسين أقوياء في أمم إفريقيا".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يستهل مشواره في نهائيات أمم إفريقيا المقبلة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، قبل لقاء غانا في الثامن عشر من نفس الشهر، وينهي دور المجموعات بموقعة الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر ذاته.