صحة الدقهلية تناقش رفع كفاءة أقسام استقبال الأطفال بالمستشفيات

عقدت مديرية الصحة بالدقهلية، اجتماعاً طارئاً اليوم مع مديرى المستشفيات ورؤساء أقسام الأطفال لبحث رفع كفاءة أقسام استقبال الأطفال بالمستشفيات، وذلك بالتزامن مع ازدياد تردد حالات الاطفال مع دخول موسم الشتاء.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة، والدكتورة شيرين يحيى وكيل إدارة المستشفيات، والدكتورة بسمة شوكت مسئول حضانات الأطفال وعنايتها، وأميمة صبحى مدير إدارة التمريض .

وناقش المجتمعون خطة زيادة الاستيعاب وزيادة نوباتجيات اطباء الاطفال وإمكانية ضم قسم اطباء الحضانات حال الاحتياج إلى وذلك وفق بيانات المستشفيات بعدد أسرة أقسام الاطفال و عنايات الاطفال و إجمالى الاقسام الداخلية و الباطنة

كما تم الاتفاق على بعض الخطط العاجله لزيادة اعداد الأسرة بجميع المستشفيات وعمل بروتوكول تعاون بين جميع المستشفيات لسهولة التنسيق ودخول الحالات مع التنبيه المشدد على استقبال جميع الحالات أيا كانت الأسباب وتقديم كافة الخدمات الطبية لها

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .