يوم تدريبي في صحة الفيوم عن كيفية عمل الخطة الاستراتيجية

عقدت ادارة الجودة بمديريةالصحة بالفيوم، بقياده الدكتورة حنان كمال مديرة الادارة، بالتعاون مع ادارة التدريب بقياده الدكتورة اسماء شريف يوما تدريبيا عن كيفية عمل الخطه الاستراتيجية، وذلك تمهيدا لعمل خطط استراتيجية بالمستشفيات و الادارات الصحية والادارات الفنية، وذلك بحضور الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتم خلال التدريب شرح النموذج الخاص بالخطة والمعدة من مدير إدارة الجودة وحضر التدريب 60 متدرب من مديري المستشفيات ووكلائهم ومديري الادارات الصحية والفنية ومنسقي الجودة بالمستشفيات والادارات الصحية وكذلك فريق الجودة بالمديرية.

وحاضر في اليوم التدريبي الدكتورة حنان كمال مدير اداره الجودة وقيادات مديريه الصحه بالفيوم.

ومن جهه اخرى واصل الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم جولاته المفاجئة على الوحدات الصحية فى سنورس وطامية ورافقه فى الجولة الدكتورة نشوى مصطفى -مديرة الدعم الفنى وهالة احمد -مديرة التمريض والدكتورة نشوى جلال -مديرة ادارة العلاقات العامة ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية بالمديرية .

بدا وكيل الوزارة الجولة بالمرور على وحدة دوار جبلة التابعة لادارة سنورس وقام بتفقد سير العمل بها و تفقد الصيدلية و المعمل و حجرة الكشف والاسنان و التطعيمات وغرفة الملفات و الاستقبال ووجه الشكر لطبيبة الوحدة الدكتورة نجلاء جمال و لهيئة التمريض الملتزمين بالزى الجديد وبكامل عددهم كما قدم الشكر لجميع العاملين بالوحدة لانتظام العمل والنظافة والالتزام بالزى و اكد انها افضل وحدة مر عليها .

ثم توجه و المرافقين لوحدة كفر محفوظ التابعة لادارة طامية لتفقد سير العمل بها ولاحظ عدم تواجد الطبيبة و تغيبها بدون سبب او اذن مسبق وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف وقام بالاتصال بمديرة الادارة الدكتورة نشوى رحيم وطلب منها مجازاة الطبيبة لتغيبها وكذلك صيدلانية لخروجها دون اذن او خط سير وقام بتفقد جميع العيادات وفى الاستقبال اختبر الممرضة المسئولة وقدم لها الشكر لدقتها فى اداء عملها.

وتوجه بعدها الى وحدة دار السلام لمتابعة سير العمل وقام بتفقد مكتب الصحة والاستقبال والاسنان والعلاج الطبيعى ولاحظ تغيب اطباء الاسنان وكذلك العلاج الطبيعى لم يجد سوى اخصائية واحدة فأمر بإخطار مديرة ادارة الاسنان بالمديرية باعادة توزيع اطباء الاسنان على وحدات اخرى ،كما امر باعادة توزيع اخصائيو العلاج الطبيعى و التاكد من ايام انتداب الطبيب وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين للتحقيق وقدم الشكر لهيئة التمريض لالتزامهم.

وواصل وكيل الوزارة جولته فى وحدة قرية فرقص حيث وجد الطبيب مدير الوحدة الدكتور اسماعيل مفتاح جبريل و اطمئن منه على سير العمل وتردد الوحدة وتفقد العيادات وغرفة التطعيمات والاستقبال و الصيدلية والاسنان وامر باعادة توزيع اطباء الاسنان بمعرفة مديرة الادارة الفنية وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف .

و قام بزيارة مفاجئة للمركز المتميز بسرسنا و لاحظ تواجد الفريق الطبى كله وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف وتفقد المعمل والاستقبال والاسنان و اطمئن على سير العمل والتردد اليومى وقدم الشكر لمديرة المركز المتميز وجميع العاملين .

وقام "العشماوى" بالمرور على الوحدة الصحية فى كفر عميرة وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف والتاكد من ايام انتداب الطبيبة للوحدة وتفقد الاستقبال وقام باختبار الممرضة وفحص دفتر الاحالة ودفتر التردد وبعدها شكر جميع المتواجدين وانصرف لاستكمال المرور على مكان اخر حيث توجه لوحدة قرية ابو طالب وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف وتفقد عيادة الاسنان وامر باعادة توزيع المتغيبين من اطباء الاسنان على اماكن اخرى وتفقد الاستقبال وقام باختبار اجهزة الضغط وامر باصلاح الاجهزة المعطلة .

وتوجه لوحدة جبلة التابعة لادارة سنورس فى النوباتجية بعد الثانية ظهرا وامر بفحص سجلات الحضور والانصراف وحصر المتغيبين ولاحظ تواجد النوباتجية من طبيب و طبيبة اسنان وكاتب وممرضة وعاملة وتفقد الاستقبال وفحص دفتر الاحالة ودفتر التردد وقدم لهم الشكر على التزامهم وانتهت الزيارة وقدم وكيل الوزارة الشكر الى الدكتورة منى سعد تادروس -مديرة ادارة سنورس الصحية و الدكتورة نشوى رحيم -مديرة ادارة طامية الصحية لانضباط العمل فى جميع الوحدات التى قام بالمرور المفاجئ عليها وتواجد الفريق الطبى لخدمة المرضى.

























