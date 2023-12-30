تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري بكفر الشيخ

بعرض 12 متراً في الاتجاهين..

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، السبت، أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائري، وأعمال تغطية المجارى المائية- القطاع الأول - شمال وجنوب طريق " أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول ٩٥٠ متر ضمن خطة رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائرى، لتصل أعمال التوسعة إلى 12 متراً في الاتجاهين.

وأكد المحافظ، أنه يتم تغطية المجارى المائية شمال وجنوب طريق أبوعمر بطول ٩٥٠ متراً بهدف توسعة ورفع كفاءة " دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالاً.

وأوضح نور الديم، أنه محوراً جديداً للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لإحتياجات المواطنين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق وتوفير خدمات مرورية على طريق أبوعمر للمساهمة في تسهيل حركة النقل وسير السيارات خلال فترة الأعمال.