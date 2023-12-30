بني سويف تناقش تظلم ملف تقنين قطعة أرض أملاك دولة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى الأملاك ووحدة تقنين الأراضي والشؤون القانونية، بدراسة شكوى أحد المواطنين من تظلمه من رفض طلبه الذي تقدم به لتقنين قطعة أرض أملاك دولة ، وبيان الإجراءات التي يمكن اتخاذها في الشأن

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين الذي يحرص المحافظ على عقده أسبوعياً،في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين ، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في وفي إطار القانون ووفق المتاح من إمكانات

واستمع المحافظ لتفاصيل الشكوى من المواطن والمختصين ، موجهاً بإدراج الطلب في الاجتماع المُقبل للجنة البت لدراسته

وبيان موقفه النهائي وذلك في حضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك محمد سيد مدير الشؤون القانونية بالمحافظة سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية بوحدة تقنين الأراضي بديوان عام المحافظة